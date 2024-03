I meriti di Pioli dietro la grande stagione di Christian Pulisic

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 22 marzo 2024) La scorsail Milan soffriva per essere troppo sbilanciata a sinistra, per via del centro di gravità rappresentato da Theo Hernandez e Leao. Sulla destra, Saelemaekers e Messias erano stati utili in momenti particolari, ma nessuno dei due si era dimostrato all’altezza.aveva finito per alternarli, senza però riuscire mai a migliorare la squadra: la scelta di alzare Bennacer da trequartista nelle eliminatorie di Champions era servita anche per spostare Brahim in fascia e supplire alla scarsa qualità della catena di destra. A un anno di distanza, la fascia destra si è trasformato in un punto di forza del Milan, quasi quanto la sinistra – dove nel frattempo anche Theo ha recuperato la miglior condizione. Il mercato estivo è la ragione per cui quest’anno la produttività dei rossoneri è più bilanciata tra le due corsie. Loftus-Cheek e ...