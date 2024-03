I fanghi della Wte Parti civili due Province

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuovo round dell’udienza preliminare ieri per il casoWTE, il colosso bresciano specializzato infertilizzanti con sedi a Calvisano, Calcinato e Quinzano accusato di avere sversato (tra il 2018 e il 2019) 150mila tonnellate di materiale contaminato da metalli pesanti e idrocarburi in tremila ettari di campagna dislocata in 78 Comuni di Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte. Dopo una serie di rinvii, con la prescrizione che ormai incombe, il gup, Angela Corvi, si è pronunciata sulle costituzioni di parte civile. Entreranno nel procedimento la Provincia di Brescia e la Provincia di Cremona, il Comitato cittadini di Calcinato e il Comitato referendario per l’acqua, i Comuni di Calvisano, Lonato, Visano, alcuni residenti di Calvisano. Nemmeno stavolta il ministero dell’Ambiente si è palesato, idem la Regione Lombardia, grandi assenti in aula.