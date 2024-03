I dolori del vecchio Rafa Nadal

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Se iniziare non è facile, è ancora peggio smettere. Di esempi nel tennis ne abbiamo avuti parecchi, da Bjorn Borg che ritorna a giocare con le racchette di legno in un mondo di metallo e grafite, all’addio cinematografico e ricco di lacrime di Roger Federer. Gli ultimi mesi di carriera dici stanno dimostrando che nemmeno per un guerriero come lui (o forse proprio per questo) il ritiro è una cosa semplice. Come ha ricordato recentemente Andy Murray non devono essere gli altri a decidere quando uno sportivo decide di ritirarsi, che abbia vinto 22 Slam o zero. Più che sul campo però bisogna concentrarsi su ciò che succede fuori: che difficoltà sta incontrando? Il tennista maiorchino ha sempre mostrato un’immagine di sé pura e retta. Per certi versi simile a quella di Jannik Sinner che tanti fan ha ...