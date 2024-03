I ‘disturbing eyes’ di Meloni? L’opposizione sbaglia ad affrontarla così

(Di venerdì 22 marzo 2024) di Vito Roberto Iannuzzi Disturbing eyes. Potrebbe essere il titolo di una nuova serie Netflix, recensita sulle pagine del Wall street journal. E la foto della premier senza testa sarebbe perfetta per la locandina. Purtroppo è realtà e va in streaming tante volte, troppe. Puntate senza fine di una serie tragicomica tutta italiana, talmente ben realizzata da attirare gli sguardi di osservatori oltreoceano. Il dramma vero, al di là della scena horror di una regina di cuori senza testa, è che la regina di cuori vince ancora. I nemici continuano adnel modoto, nell’arena violenta dove lei si esalta, raccoglie l’incitamento degli spettatori, desiderosi si sangue, urla, parolacce e battutacce. Sul fatto che sia inadeguata, fuori luogo, non all’altezza, i suoi nemici sono tutti d’accordo. Proprio per questo non ha senso discuterne. Lo ...

La foto di Giorgia Meloni sul Wall Street Journal: la premier in prima pagina con la testa nella giacca - La premier Giorgia Meloni è diventata la fotonotizia d'apertura sul Wall Street Journal. Il titolo riporta l'attacco di Bonelli sugli "occhi inquietanti" ...notizie.virgilio

A Bruxelles strettoia per Meloni, che lavora a un piano per superare i veti e gli interessi nazionali - La premier italiana al summit su Ucraina e Medio Oriente incassa il giudizio positivo di Guterres per la presidenza italiana del G7 ...corriere

