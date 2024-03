I commissari | ' ci sono prospettive di ripresa per La Perla'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Sussistono varie ragioni che inducono a sostenere che vi siano apprezzabilidie prosecuzione dell'attività, che consentono l'ammissione all'amministrazione straordinaria" per LaManufacturing. Lo affermano igiudiziali dell'azienda produttiva del gruppo di lingerie di lusso bolognese, in stato d'insolvenza, nella relazione depositata lunedì al Tribunale di Bologna. Insomma, secondo gli avvocati Gianluca Giorgi, Francesco Paolo Bello e Francesca Pace, esistono leper recuperare una marginalità positiva e in prospettiva l'azienda "potrà cedere il compendio aziendale auspicabilmente unitamente alle altre aziende del Gruppo che risulta, allo stato, ancora in grado di produrre efficienze rilevanti se messo in condizioni prospettiche di piena operatività". ...