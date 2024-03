I campioni di segugio in gara tra Carmignano e Artimino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) I migliori cani segugi per la lepre protagonisti sul Montalbano della finale regionale Enci. La competizione è stata organizzata dalla Società italiana "ProZacchetti" di Prato, associazione riconosciuta dall’Enci nazionale per tre categorie: singolo, coppie e mute. Le prove che hanno avuto luogo fra le colline di Montemurlo,, sono durate 4 giorni, e giudicate da esperti giudici abilitati dall’Enci. L’associazione Profa parte di Federcaccia Prato. I concorrenti con i loro simpatici cani sono venuti da tutta la Toscana. La premiazione si è svolta a Seano, organizzata dall’associazione culturale "Amici della Rocca", presieduta da Franco Orlandi e di cui fanno parte i cacciatori di. Primo classificato per la categoria singoli è stato Massimo Donati ...