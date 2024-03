I bombardamenti russi causano vittime e interruzioni di elettricità in Ucraina

Il 22 marzo l’esercito russo ha condotto massicci bombardamenti sull’ Ucraina che hanno causato almeno cinque vittime e interruzioni di elettricità , mentre il Cremlino ha riconosciuto per la prima ... (internazionale)

Una notte difficile, difficilissima, in Ucraina. Soprattutto per le infrastrutture energetiche. “Questa notte sono stati lanciati più di 60 droni e quasi 90 missili di vario tipo. Il mondo vede con ... (iltempo)

Roma, 18 febbraio 2024 - La battaglia per la conquista di Avdiivka è iniziata, si può dire, iniziata il 10 ottobre 2023, e in circa 5 mesi di aspri combattimenti la città è caduta in mano alle forze ... (quotidiano)