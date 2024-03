House of The Dragon 2 | HBO pubblica tre trailer e svela la data d’uscita

(Di venerdì 22 marzo 2024) Grande attesa perof The2. La serie, ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade, verrà trasmessa in Italia in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Vediamo insieme quando andrà in onda e dove vederla.of The2, chi siederà sul trono? La storia della Casa Targaryen è la grande protagonista diof. Giunta alla seconda stagione, la serie è il prequel de Il Trono di Spade ed è tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin. Prodotta da HBO e Sky Exclusive, la nuova attesissima stagione è prevista nei prossimi mesi. Ladi uscita è infatti il 17 giugno 2024 su Sky e in streaming solo su NOW. Al momento sono stati diffusi tre, quello generale del duello e due dedicati alle famiglie ...

