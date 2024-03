“Ho un tumore” | Kate Middleton svela cosa le sta succedendo | ecco come sta – VIDEO

(Di venerdì 22 marzo 2024) Seduta su una panchina a Windsor,hato di avere un. Dopo aver ringraziato il marito, il principe William, per il suo sostegno, la principessa ha anche detto di aver dato la notizia ai figli George, Charlotte e Louis. ' Ho un' ,le sta' Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento' , ha dichiarato la principessa. Poi ha aggiunto: Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questain privato per il bene della nostra giovane famiglia.potete ...

Kate Middleton ha il cancro: l’annuncio irrompe nelle dirette tv - Kate Middleton informa via social di essere in cura per un tumore: la notizia piomba nel tardo pomeriggio tv della Gran Bretagna che si ‘ferma’ per commentare l’annuncio, di certo irrituale, con cui ...tvblog

Kate Middleton ha il cancro e sta facendo la chemioterapia - Kate Middleton ha un cancro e ha già iniziato la chemioterapia: è la stessa principessa del Galles ad annunciarlo in un video postato sui profili ufficiali della Famiglia Reale inglese.tpi

Kate Middleton ha il cancro, Sunak: “Ha il sostegno di tutto il Paese - Il premier britannico ha commentato l’annuncio della principessa del Galles: “Ha dimostrato un enorme coraggio” ...quotidiano