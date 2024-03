“Ho il cancro” | l’annuncio della principessa Kate in un video

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024) Londra, 22 marzo 2024 – “Ho il”: ladi Gallesha rivelato al Pese la sua malattia in un messaggio. Mesi fa la consorte dell’erede al trono britannico William, è stata sottoposta ad un misterioso intervento chirurgico all’addome, ma ora ha annunciato di essere in cura per ile si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva. Il principe ”William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il benenostra giovane famiglia”, ha spiegato. I medici le hanno consigliato di sottoposti a un ciclo di chemioterapia intensiva e lei, spiega, ha già iniziato la terapia. “Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e poter iniziare il trattamento”, ha ...