Ho il cancro Kate Middleton | il video messaggio che sconvolge il mondo | Guarda

(Di venerdì 22 marzo 2024), la principessa del Galles, ha ile si sta curando. Lo ha detto la stessain un. "A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento", ha detto la principessa.ha aggiunto che è stato un "enorme shock" e che lei e principe William hanno "fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra ...