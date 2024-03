Ho detto ai miei figli che starò bene | il messaggio della principessa | VIDEO

(Di venerdì 22 marzo 2024) "Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che". Ladel Galles, Kate Middleton, ha annunciato con undi avere un tumore e di aver iniziato a sottoporsi a chemioterapia da fine febbraio. Ad annunciarlo in unè stata la stessadel Galles, consorte dell'erede al trono britannico William. "È stato ovviamente un enorme shock, e Amarilli e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per ilnostra giovane famiglia", haKate, 42 anni, nelgirato mercoledì a Windsor. I dettagli su quali tipo di cancro sia non ...

