Hit parade | la trap di Tony Effe conquista la vetta

(Di venerdì 22 marzo 2024) A una sola settimana dalla pubblicazione Icon di, icona dellain Italia,ladegli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni di Fimi/Gfk. Nel weekend di debutto aveva esordito al primo posto della Top Album Debut Global?di Spotify. Ad oggi sono oltre 60 milioni gli streams su Spotify. Tra i 17 brani dell'album spiccano i fortunati singoli Taxi sulla luna feat. Emma & Takagi & Ketra (pubblicato a giugno 2023) e Boss (pubblicato a marzo 2023). Rimane stabile, rispetto a sette giorni fa, il resto del podio con Kid Yugi e I nomi del Diavolo (che guida la classifica dei cd, musicassette e vinili) in seconda posizione e Rose Villain, reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo, con Radio Sakura. Scivola invece dal primo al quarto posto Nei letti ...

