Highlights e gol Polonia-Estonia 5-1 | playoff Europei 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilcon glie i gol di, sfida valevole per idi qualificazione aglidi calcio del. Tutto facile per Zielinski e compagni, con il centrocampista del Napoli che segna anche il secondo gol su assist di Zalewski. Finisce in goleada a Varsavia, anche perché la formazione ospite resta in 10 uomini sin dal 27° della prima frazione. SportFace.