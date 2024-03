Highlights e gol Italia-Venezuela 2-1 | amichevole Fort Lauderdale 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilcon glie i gol di2-1, matchche si è tenuto aquesta sera, giovedì 21 marzo, quando insiamo in tarda serata. Primo tempo che si apre in modo disastroso: Udogie e Scalvini sbagliano, Buongiorno fa fallo da rigore. Dal dischetto, però, Rondon si fa ipnotizzare da Donnarumma. Per il resto, prima frazione davvero priva di spunti, poi nel finale la Vinotinto ci regala un gol con Retegui implacabile, dopo due minuti però è la nostra Nazionale a combinare un pasticcio con Donnarumma e Bonaventura che vogliono partire dal basso e invece fanno segnare Machis. Nella ripresa tantissima confusione e il gol vittoria lo firma ancora Retegui con un movimento da bomber ...