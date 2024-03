Highlights e gol Italia-Lettonia 2-0 | qualificazioni Europei Under 21 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilcon glie i gol di, match valido per leagli21. Altri tre punti per la Nazionale U21 di Nunziata, che batte la compagine lettone a Cesena. A sbloccare il risultato è un bel gol di Casadei, che su assist di Zanotti riesce a portare in vantaggio la nostra Nazionale dopo poco più di mezz’ora di partita. Dopo tante occasioni non concretizzate ci pensa Fabbian a chiudere i conti nel finale. Goal: Cesare Casadei Italy U21 1-0 Latvia U21pic.twitter.com/y7n26ZgYUb — FootColic ?? (@FootColic) March 22, 2024 Goal: Giovanni Fabbian Italy U21 2-0 Latvia U21pic.twitter.com/zVq2gOgmVO — FootColic ?? (@FootColic) March 22, 2024 SportFace.