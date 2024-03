Guida TV Sky Cinema e NOW | Call My Agent Italia 2 - Episodio 1 e 2 | Venerdi 22 Marzo 2024

(Di venerdì 22 marzo 2024) Stasera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per l'entusiasmante ritorno di "My" con la seconda stagione, dove Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino reciteranno in un film di cui non hanno neppure letto la sceneggiatura. Glii, però, sembrano essere un passo avanti. Inoltre, Gabriele Muccino è pronto a prendere le redini dell'agenzia come nuovo capo. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella potente narrazione di "1917", diretto da Sam Mendes, che ti porterà nelle trincee della Prima Guerra Mondiale con un efficace utilizzo del piano-sequenza. Il film ha vinto tre Oscar e due Golden Globe, e vanta un cast che include George MacKay, Dean-Charles Chapman e cameo di Colin Firth, Benedict Cumberbatch e Richard Madden. Su ...

Dopo l’opening di Lusail, il Motomondiale fa tappa in Europa e per la precisione a Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2024 , secondo round della stagione. Il weekend lusitano si ... (oasport)

F1, a che ora le prove libere del GP di Australia 2024 in tv: programma, streaming, Guida Sky e TV8 - Siamo pronti per il via ufficiale del weekend del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Dopo un fine settimana di pausa, torna in azione dunque la categoria reg ...oasport

Long Covid, casi in continuo aumento: nascono linee Guida su sintomi e cure - L’eBook dal titolo "Linee Guida per il follow-up delle sequele da Covid-19", curato da Claudio Lucifora e pubblicato dalla casa editrice Vita e Pensiero dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ...tg24.sky