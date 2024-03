Guerra ultime notizie Russia | sparatoria al Crocus City Hall a Mosca | almeno 12 morti

Fdi, al Congresso di Roma è Guerra di numeri tra Perissa e Milani - Perissa sarebbe decisamente in pole position per diventare il nuovo coordinatore di Roma, ma Milani non ci sta ...dire

Il Cremlino parla di Guerra per la prima volta e attacca la diga di Zaporizhzhia. Strage in una sala concerti a Mosca - Una breccia nell’edificio potrebbe causare decine di migliaia di morti e mettere in pericolo la vicina centrale nucleare. Nel frattempo il Financial Times rivela che l’intelligence statunitense ha chi ...editorialedomani

Meloni allontana venti Guerra. Ricuce con Macron dopo tensioni - Bruxelles, 22 mar. (askanews) - Dopo la proposta di Emmanuel Macron di inviare soldati in Ucraina, ma anche le dichiarazioni dei vertici Ue ...notizie.tiscali