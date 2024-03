Guerra ultime notizie Russia | 4 uomini in mimetica sparano al Crocus City Hall a Mosca | almeno 12 morti

E’ di almeno 12 morti e 35 feriti il bilancio di una sparatoria al Crocus City Hall , la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a ... (ilsole24ore)

Ucraina, ultime notizie. Svezia: Ue si prepari a lunga Guerra con Mosca. Bombe sulle centrali, oltre un milione senza luce - Aerei militari sono stati schierati nei cieli della Polonia in seguito agli attacchi missilistici russi di stanotte sull'Ucraina, rendono noto le Forze armate polacche. «È in ...ilmattino

Il Fatto di domani. Guerra sul tavolo del Consiglio Ue mentre Meloni sminuisce. Santanchè indagata per truffa all’Inps - CONSIGLIO UE, MELONI INCONTRA MACRON: “UNITI CON L’UCRAINA, RAFFORZARE LA DIFESA UE”. E SMINUISCE I VENTI DI Guerra: “MICA SIAMO CON L’ELMETTO…”. Giorgia Meloni, di nuovo, schiera l’Italia dalla parte ...ilfattoquotidiano

Fdi, al Congresso di Roma è Guerra di numeri tra Perissa e Milani - Perissa sarebbe decisamente in pole position per diventare il nuovo coordinatore di Roma, ma Milani non ci sta ...dire