Guerra in Ucraina | l’Ue si prepara a entrare nel conflitto contro Putin

(Di venerdì 22 marzo 2024) Mentre le tensioni tra Russia esi intensificano, l’Europa si trova di fronte alla prospettiva di unimminente. Una crescente preoccupazione per la situazione nel vecchio continente ha portato il Consiglio Europeo ad avviare una discussione seria sulla possibilità di un’eventuale, culminata nellazione di un piano d’emergenza per affrontare un attacco L'articolo proviene da Il Difforme.

"Non penso sia il momento di drammatizzare. È un momento difficile, lo è da due anni, perché una nazione sovrana è stata invasa in Europa dalla Russia e perché il clima da allora è peggiorato anche ... (liberoquotidiano)

Gli ultimi irriducibili a Kupiansk, la città lungo il fronte nella regione di Kharkiv - Ansa - L’esercito di Mosca stringe la città dell’est del Paese. L’accanimento contro i luoghi religiosi. Ucciso un pastore pentecostale. Le testimonianze: aveva scelto di restare fra la gente sotto le bombe ...avvenire

Mosca: in Guerra a causa dell'Occidente - Così il portavoce del Cremlino Pe- skov in un'intervista a Argumenty i Fakty citata dalla Tass. "Non dichiareremo noi quella in Ucraina come una Guerra. Ma de facto è diventa- ta una Guerra dopo che l ...servizitelevideo.rai

Ucraina, deputato partito Zelensky: "Raid su Zaporizhzhia Europa su orlo disastro nucleare" - Halaychuk, "distruggere capacità militari russe o Guerra si estenderà al resto dell'Europa" "I russi hanno colpito le linee elettriche che forniscono energia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e a ...adnkronos