Gudmundsson stuzzica l’Inter non solo a Genoa | che show con l’Islanda!

(Di venerdì 22 marzo 2024) In Israele-Islanda compare un Albertinarrestabile. Il calciatore del, accostato recentemente al, si è distinto con una tripletta e un assist per l’1-5 finale.– Nelle ultime settimane si rincorrono le voci di un forte interesse da parte delnei riguardi del giovane Albert, che continua a distinguersi con la maglia del. Le doti balistiche del classe ’97, effettivamente, potrebbero fare proprio al caso dei nerazzurri, che dovrebbero rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Il calciatore, però, non si mette in mostracon la maglia rossoblù e la serata di oggi ne è la prova. Con la casacca della Nazionale islandese, nella sfida valida per la semifinale playoff per gli ...

