Guastalla | condannato per riciclaggio finisce in cella

(Di venerdì 22 marzo 2024)(Reggio Emilia), 22 marzo 2024 - La condanna a due anni e otto mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di quattromila euro, è diventata definitiva. E visto che restano ancora da scontare tre mesi e 25 giorni di reclusione, un calabrese di 45 anni, ora residente a, è stato raggiunto dai carabinieri della locale caserma per eseguire l’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura del tribunale di Venezia, competente per i fatti in questione. Si tratta di unnell’inchiesta Camaleonte condotta dai carabinieri di Padova e dalla guardia di finanza di Venezia. Furono venti gli indagati residenti nel Reggiano coinvolti in questa operazione, ormai cinque anni fa. Nel mirino in particolare presunti esponenti della cosca Grande Aracri, accusati a vario titolo di associazione per ...