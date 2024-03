Guadagnare milioni grazie all’IA | su quest’isola non bisogna far nulla | la notizia dell’assurdo!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 22 marzo 2024)da non credere che arriva dall’altra parte del mondo: susi guadagnanodi dollariall’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale sta entrando in maniera sempre più prepotente nelle vite di tutti noi. Con l’avvento di ChatGPT nel 2022, si è tornato a parlare di AI (Artificial Intelligence) ed essa ha iniziato a prendere il dominio, soprattutto sui social network. Sono tanti i dibattiti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e su quello che può causare nel mondo del futuro (futuro molto vicino a noi). C’è chi pensa che l’IA possa aiutare l’essere umano sotto tanti aspetti e chi invece è convinto che con la crescita esponenziale di essa, l’uomo possa iniziare a essere sempre meno utile, perdendo una quantità enorme di lavori per cui servirà un ...