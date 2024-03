Greta | Sergio o Letizia | cosa dicono i sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 22 marzo 2024)Rossetti,D’Ottavi oPetris, chi sarà il prossimo finalista e chi saranno i due eliminati? Lo scopriremo durante l’ultima puntata che andrà in onda regolarmente lunedì 25 marzo. Nel corso dell’ultima puntata Alessio Falsone è stato eliminato al televoto e dopo una serie di votazioni Simona Tagli e Perla Vatiero sono state elette finaliste, mentre Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi sono stati eliminati. Infine è stato aperto un televoto sui tre rimasti e solo uno di loro non sarà eliminato. Da una parte ci sono i fan dei Sergetti chiamati a dividere i voti in sostegno frae dall’altra la Petris che può vantare il supporto dei Paoleti. Il pubblico ha deciso che ad andare in finale è… PERLA! Giuseppe viene quindi eliminato. #GrandeFratello ...