Gravi due bambine investite all’uscita da scuola

(Di venerdì 22 marzo 2024) Marciano della Chiana (Arezzo), 22 marzo 2024 – Grave incidente a Marciano della Chiana: duedi 12 anni sono stateda un'auto all'uscita dalla, intorno alle 16 di oggi. Entrambe sono state trasportate in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso e l'ambulanza del 118 della Asl Toscana Sud Est. Secondo le prime informazioni, le due bimbe avrebbero riportato vari traumi e sono state ricoverate incondizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

