Grande Fratello | tutti i finalisti e gli eliminati della semifinale di lunedì 21 marzo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ci siamo, mancano ormai solo pochi giorni alla finale di questa edizione del. L'ultima puntata di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda infatti25, mettendo la parola fine a una delle edizioni più lunghe dell'intera storia del programma. Proprio per la necessità di affrettare i tempi, durante ladi giovedì 21sono stati decretati il quarto e il quinto finalista, un eliminato e sono state fatte nuove nomination. Insomma, in una sola puntata è successo quello che è avvenuto nelle ultime due settimane di programma. Al televoto il pubblico ha deciso di nominare come quarta finalista - che si aggiunge a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese - Simona Tagli, mentre Federico Massaro è stato ...