Grande Fratello | Signorini si scontra con Alessio Falsone | “Hai detto una stron**ta”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si è aperta con un momento di forte polemica, la semifinale del. Durante una delle ultime puntate della stagione del reality show, infatti, Alfonsohanno avuto un acceso faccia a faccia sotto gli occhi delle telecamere, con l’asticella della tensione che è subito schizzata verso l’alto. Il fidanzato di Anita Olivieri, nei giorni scorsi aveva definito Perla Vatiero “un bell’animale”, parole che non sono andate giù al conduttore. Proprio in apertura di puntata, ecco allora cheha deciso di tornare sull’argomento. In un clima goliardico tra i maschi della casa delaveva definito Perla Vatiero un “bell’animale”. Definizione che non è ...

Home Reality Show Grande Fratello Grande Fratello 2024, Mirko torna nella casa: “Perla è stato un percorso... - Mirko e Perla si ritrovano nuovamente nella casa del Grande Fratello 2024 per l'ultima volta prima della finale: "meriti la finale!" ...superguidatv

Grande Fratello, Mirko Brunetti "nudo" si dichiara a Perla Vatiero: «Sto aspettando te, non so più come fartelo capire» - Dichiarazione d'amore limpida e chiara quella di Mirko Brunetti a Perla Vatiero nella semifinale del Grande Fratello di giovedì 21 marzo. I due ex non ex, o comunque in trattativa, ...leggo

Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 21 marzo - Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024 Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset ...tpi