Grande Fratello | scontro di fuoco tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri Il commento sarcastico di Signorini | «Più che tener testa frignavi»

Leggi tutta la notizia su blog.libero

(Di venerdì 22 marzo 2024)senza esclusione di colpi tranella semifinale del. le due “nemiche” della casa hanno avuto il loro atteso faccia a faccia senza esclusione di colpi, con unparticolarmente velenoso di Alfonso. Le parole diLa prima a esporsi èche parlando diha detto «Ha fatto parte del mio percorso in un modo molto ampio, io ho lavorato su di me grazie a lei. È vero che volevo uscire ma non volevo dargliela vinta e mi sono data una settimana. Avendo un carattere forte non mi è mai capitato di trovare caratteri come ...