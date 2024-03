Grande Fratello | le prime parole di Giuseppe Garibaldi dopo l’eliminazione | “Non me lo aspettavo”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale del, durante la quale sono stati eletti due nuovi finalisti, mentre tre concorrenti hanno dovuto lasciare la Casa. Il primo ad abbandonare il sogno della finale è stato Alessio Falsone, uscito sconfitto al televoto contro Federico Massaro e Simona Tagli. Successivamente è stato aperto un secondo televoto flash dal doppio esito: il più votato dal pubblico, infatti, avrebbe conquistato un posto in finale accanto a Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Rosy Chin, mentre il meno votato sarebbe stato eliminato. A scontrarsi in questo caso sono stati Federico, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Quest’ultima è risultata la più votata e ha conquistato così la finale, mentre il meno votato è stato il modello che ha dovuto lasciare il gioco. Il terzo e ultimo televoto – anch’esso dal doppio esito ...