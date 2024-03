Grande Fratello | le pagelle di ieri sera | la scelta di Beatrice 9 | Perletti fuori limite 3

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 22 marzo 2024) C’è stanchezza ale si vede. Il reality show sta per giungere al termine dopo oltre sei mesi di polemiche, liti e passioni e la semifinale non ha brillato, come dovrebbe essere in un format del genere, per i suoi momenti iconici, anzi. Al centro della scena alcune coppie di questo edizione, che sembrano unite più per visibilità che per vero interesse (anche se sarà poi il tempo a stabilire la verità). Niente intrighi, niente spettacolo, niente suspance. Tutto molto statico e poco avvincente. Occorre correre ai ripari per il futuro del programma, già confermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva. Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ancora? Voto 3 Non è una novità: il troppo storpia. La telenovela che vede protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero era un plus qualche mese fa, quando i due avevano da poco terminato l’avventura a ...