Grande Fratello | la semifinale Terzo eliminato e quinto finalista Mirko in lacrime

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una puntata ricca di colpi di scena quella delandata in onda tra il 21 e il 22 marzo. Ben tre eliminazioni e inoltre tutti i nomi dei finalisti sono stati decisi. D'altronde manca pochissimo alla finale (lunedì 25 marzo su Canale 5). Innanzitutto Alessio ha dovuto abbandonare la...

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si confrontano ancora una volta al Grande Fratello 2024 tra le cose non dette e il loro attuale legame. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi parlano del loro ... (superguidatv)

La finale del Grande Fratello 2024 è sempre più vicina e durante la 46esima puntata sono stati lanciati due televoti flash per proclamare il quarto e quinto finalista e due concorrenti costretti ad ... (superguidatv)

Grande Fratello (21 marzo), il riassunto della semifinale: Perla e Simona in finale, eliminati, due concorrenti in bilico - Cosa è successo nella puntata del Gf in onda giovedì 21 marzo. Si completa il cast di finalisti tra emozioni, colpi di scena e televoti flash ...libero

Grande Fratello, la semifinale. Secondo eliminato e quarto finalista: chi sono - Una puntata ricca, quella del Grande Fratello in onda tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta volgendo al termine. Lunedì prossimo, infatti, si terrà la ...today

Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2024 - Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera giovedì 21 marzo Al televoto Federico Massaro, Simona Tagli e Alessio Falsone ...superguidatv