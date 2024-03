“Grande Fratello” | la reazione di Rosy e Varrese all’eliminazione di Garibaldi

(Di venerdì 22 marzo 2024) News tv. . Ilsi prepara alla sua puntata finale che andrà in onda il 25 Marzo 2024. Nel corso della semifinala ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia Giuseppe, il quale molto probabilmente si è giocato male le sue ultime carte. Dopo la puntatae Massimilianohanno commentato l’uscita del concorrente.Leggi anche: “”, Alfonso asfalta Anita dopo l’eliminazione Leggi anche: “”, le prime parole didopo l’eliminazione Leggi anche: Stefano De Martino sta con la famosa del “”: il gossip bomba Leggi anche: “”, ...

News Tv. Beatrice Luzzi e Max Varrese si lasciano sfuggire una loro congettura sul motivo per il quale Perla Vatiero sia riuscita a raggiungerli tra i finalisti del “Grande Fratello” . Le ... (tvzap)

Se i diversi e devastanti televoti di ieri in occasione della 46esima puntata nonché Semifinale del Grande Fratello 2023 hanno nominato rispettivamente un finalista e un eliminato quelli della ... (tuttivip)

Dal Gf alla ‘sua’ macelleria: festa per Paolo Masella che torna a casa - BOLOGNA – Grande festa per Paolo Masella che ritorna nella ‘sua’ macelleria di Roma: il concorrente del Grande Fratello, eliminato dal programma nella puntata di lunedì 18 marzo quando mancava una ...dire

Tifa per Beatrice Luzzi uno dei vincitori più amati del Grande Fratello - Il Grande Fratello sta per volgere al termine. Lunedì sera finalmente si decreterà il vincitore di questa edizione vip non vip. Le eliminazioni sono state tante, alcune anche impensabili all’inizio.ilvicolodellenews

Grande Fratello, scatta la passione tra Beatrice e Giuseppe: cosa è successo nella notte - Il Grande Fratello ha sempre saputo regalarci momenti di Grande suspense e passione tra il cringe più incredibile e tanti episodi che più trash non si può. Stavolta, però, il reality show di Casa ...ilmattino