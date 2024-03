Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi eliminato ad un passo dalla finale | le sue prime parole ai fan

Grande Fratello, il pubblico si prepara alla finale: sui social impazza lei - Tutto pronto per la finalissima: tutti i finalisti del Grande Fratello e gli eliminati Nella serata di ieri, giovedì 21 marzo, è andata in ...televisionando

Grande Fratello, Beatrice Luzzi riflette sulle cause dell’eliminazione di Giuseppe Garibaldi! Ha ragione - Grande Fratello, Beatrice Luzzi riflette sulle cause dell’eliminazione di Giuseppe Garibaldi! Ha ragione La semifinale di questo Grande ...ilvicolodellenews

Grande Fratello: Mirko piange in diretta per Perla, Giuseppe parla per la prima volta dopo l'eliminazione - Alfonso Signorini la spara grossa contro Angelica, e Anita non le manda a dire a Beatrice, che risponde a tono. Giuseppe intanto metabolizza la sua eliminazione ...libero