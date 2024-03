Grande Fratello | chi vuoi in finale tra Letizia Petris | Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti? Il SONDAGGIO | vota!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Siamo ormai agli sgoccioli: ilchiuderà i battenti il prossimo lunedì, ma chi volerà intraD' Ottavi e? E' questa la domanda posta ai telespettatori ed il cui risultato sarà scoperto solo nell' ultimo appuntamento. In fondo, il nostronel quale poter esprimere il vostro voto! Ultimo finalista: chi sarà? Al termine della puntata del 21 marzo del, abbiamo scoperto chi sono i concorrenti finiti in nomination e che si giocano l' ultimo posto in. La puntata di ieri è stata ricca di emozioni e colpi di scena, ma anche tre eliminati. Adesso, ormai, ...