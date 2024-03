Grande Fratello | chi è stato eliminato nella semifinale | Simona e Perla volano in finale! Le percentuali

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ladelandata in scena ieri sera, giovedì 22 marzo su Canale 5 si è rivelata, come atteso, ricca di emozioni e colpi di scena. Tre eliminati e due nuovi finalisti in vista dell' ultima puntata che andrà in onda il prossimo lunedì. Scopriamo cosa è successo., il meno votato: chi è? Partiamo subito con il risultato del primo televoto delladelche ha visto protagonisti, Alessio e Federico. La prima concorrente a salvarsi è stata proprio, mentre tra i due concorrenti, il meno votato èAlessio, che ha dovuto quindi abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà. Ecco quali sono ...