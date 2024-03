Grande Fratello | Anita Olivieri contro il suo ex Edoardo | “Un circo | non è la persona che pensavo”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 22 marzo 2024)Oliveri è un fiume in piena sui socialSanson. Poche ore fa l’ex gieffina – eliminata dala un passo dalla semifinale – ha pubblicato poco fa un lungo sfogo sul suo profilo Instagram che praticamente a tutti è sembrato essere rivolto al suo ex, da poche settimane entrato a far parte di un’agenzia dello spettacolo., che nella Casa di Cinecittà ha sempre descrittocome un uomo estremamente riservato e poco avvezzo alle telecamere, ha esternato tutta la sua delusione ma anche la consapevolezza di aver avuto al suo fianco probabilmente unadiversa da quello che pensava:ha poi parlato (seppur indirettamente) di Alessio Falson, l’imprenditore con cui ha iniziato una storia ...