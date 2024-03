Graduatorie personale ATA non sono trasparenti | la denuncia di una nostra lettrice

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo una lettera-dellaGiovanna Galasso in merito all’assegnazione delle supplenze per ilATA Scuola.ancora agitata per quanto mi è accaduto questa mattina, ma voglio scrivere su questa onda emotiva. Il lavoro di bidella nelle scuole statali è l’unica possibilità che ho avuto di lavorare per qualche settimana, in base alla vacanza di un posto di qualche dipendente che è in regime di malattia. Ieri pomeriggio mi convoca telefonicamente la applicata di segreteria del Liceo Scientifico Statale di Afragola F. Brunelleschi e mi conferma che la supplenza breve spetta a me. La applicata di segreteria mi dice di presentarmi stamattina, 22 marzo 2024, alle ore 7,50 per fare la presa di servizio. Puntualmente, stamattina mi ...