Graduatorie GPS 2024 | inserimento con riserva in prima fascia | punteggio servizio | titoli da dichiarare TUTTE LE RISPOSTE AI QUESITI

(Di venerdì 22 marzo 2024) Conto alla rovescia per la presentazione della domanda per l’aggiornamento delleprovinciali per le supplenze. Il 21 marzo è stata presentata ai sindacati la piattaforma, adesso mancano gli ultimi dettagli per chiudere l’ordinanza ed emanare i provvedimenti. L'articolo .

Graduatorie GPS provinciali e di istituto utilizzate per le supplenze del personale docente: siamo in attesa della pubblicazione dell'Ordinanza per la costituzione degli elenchi che sar anno validi ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS e di istituto per il biennio 2024 /25 e 2025/26: si tratta degli elenchi per le supplenze, sia temporanee sia al 31 agosto /30 giugno. Un appuntamento atteso da migliaia di aspiranti ... (orizzontescuola)

È possibile iscriversi nelle GPS in prima fascia con riserva e contemporaneamente iscriversi in seconda fascia: è questa l'indicazione che proviene in seguito alla visualizzazione, da parte dei ... (orizzontescuola)

Aggiornamento GPS 2024-2026, manca poco per la presentazione delle domande. Si parte il 2 aprile – Rivedi la Diretta - Dalle notizie che apprendiamo dai siti dei sindacati sembrerebbe che il sistema informatico per la gestione delle domande di aggiornamento e nuovo inserimento nelle Graduatorie GPS di prima e seconda ...tecnicadellascuola

Graduatorie GPS 2024/26: chi potrà inserirsi con riserva e chi no - È possibile iscriversi nelle GPS in prima fascia con riserva e contemporaneamente iscriversi in seconda fascia: è questa l’indicazione che proviene in seguito alla visualizzazione, da parte dei ...orizzontescuola

GPS 2024 sostegno, 3 punti in più per ogni anno di servizio per docenti specializzati - Manca poco all'ordinanza ministeriale che regola le GPS docenti 2024: le domande per l'aggiornamento delle liste per le supplenze potrebbero partire a cavallo fra la fine di marzo e i primi di aprile.orizzontescuola