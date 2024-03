GPS 2024-2026 | primo inserimento o aggiornamento | cosa fare QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 22 marzo alle 14 | 30

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 22 marzo 2024) Conto alla rovescia per la presentazione della domanda per l'delle graduatorie provinciali per le supplenze. Il 21è stata presentata ai sindacati la piattaforma, adesso mancano gli ultimi dettagli per chiudere l'ordinanza ed emanare i provvedimenti. L'articolo .