Gp Melbourne | la Ferrari parte bene | a Leclerc le seconde prove libere

Lewis Hamilton three-word criticism of FIA president as Verstappen clarifies future – F1 news round-up - Missed media day in Melbourne Catch up on all the latest F1 news as we head ... generated a lot of well-deserved hype after his excellent debut showing in Ferrari colours. So much so, the ...msn

Vasseur: "Siamo sulla buona strada, Ferrari più vicina alla Red Bull. Ma conta vincere..." - Forse è anche per questo che, nel presentare il weekend del GP Australia, il manager francese aveva chiesto una Ferrari aggressiva ... momento siamo ancora secondi”, ha aggiunto Vasseur a Melbourne.gazzetta

Formula 1: debutta una nuova gomma in Australia - Dopo aver archiviato i primi due round disputati in Medio Oriente, sulle piste del Bahrein e dell’Arabia Saudita, il Circus vola a Melbourne per uno dei GP ... Va aggiunto che solamente altre due ...virgilio