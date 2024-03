Gp d’Australia | Leclerc si aggiudica le seconde libere | “Il passo gara è buono”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Melbourne, 22 marzo 2024 – Charlesal comando delleprovesulla pista del Gp di Melbourne con il tempo di 1:17.277, Davanti al campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen. Subito dopo l’altra Ferrari di Carlos Sainz, tornato sulla monoposto dopo l’intervento per l’appendicite. “Siamo in una condizione migliore rispetto alle ultime 2 gare, ma penso che le Red Bull non stessero spingendo. Non sappiamo il loro potenziale, penso siano ancora davanti ma penso che avremo una buona possibilità di fare la pole. Ilsembra essere, ma tanti hanno trovato traffico mentre noi strada libera. E’ difficile così fare un paragone con le altre macchina. In generale sembra andare bene, ed è meglio iniziare così. Però è solo l’inizio del weekend”, ha detto ...

