GP Barcellona | SBK Libere 2 | Ducati monopolizza l’attenzione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo aver assistito all’exploit della BMW nella prima prova cronometrata, l’asfalto catalano di Montmelò ha regalato enormi soddisfazioni alla flottache hato le prime posizioni piazzando diverse moto, e diversi team, in cima alla graduatoria finale della contesa. Le2 del GPdella SBK sono andate a un perentorio Nicolò Bulega che ha dominato questo round piazzando la sua Aruba.itdavanti ai rivali. Secondo posto per il campione del mondo Alvaro Bautista con l’altra moto ufficiale, mentre ha chiuso il podio virtuale Danilo Petrucci con Barni Spark Racing. Quarto Sam Lowes su Marc VDS, mentre il primo non marcato Borgo Panigale è stato Toprak Razgatlioglu, vincitore delle1, sulla sua BMW. GP, SBK ...

