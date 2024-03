Gossip | Real Power è il perfetto incontro tra disco e indie rock

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024) «Tutti abbiamo vissuto molte perdite, e ognuno di noi ha compiuto quarant' anni dall'ultima volta che abbiamo registrato insieme. Si tratta di momenti così grandi nella tua vita». Parola di Beth Ditto, carismatica leader deiche, dopo aver rotto un silenziografico di dodici anni (A Joyful Noise) con singoli di grande impatto come Crazy Again e, tornano oggi a pubblicare un nuovo album di inediti,, che li riporta prepotentemente al centro della scena, ma con una spiccata propensione, sulla scia sonora di band leggendarie come Blondie e Kiss, citati esplicitamente come riferimento per la title track dal multistrumentista Howdeshell: «Veniamo da un background di post-punk e musica dance: ...