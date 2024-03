Google rimuoverà app e quadranti di terze parti dagli smartwatch Fitbit

Windows 11, Microsoft elimina il supporto alle app Android: ... ma Microsoft ha indicato espressamente che rimuoverà completamente il supporto per WSA il 5 marzo ...avesse consentito lo scaricamento e l'avvio di app scaricate direttamente dal Play Store di Google e ...

Come riavviare TikTok: Fare ciò rimuoverà dal tuo dispositivo tutti i dati scaricati in precedenza (come immagini o video),... Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft. Collabora con riviste ...