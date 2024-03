Golf | PGA Tour | Streelman al comando del Valspar Championship dopo il primo giro | Molinari 48°

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prosegue in Florida il, torneo del PGAche vede alilKevin Steelman, con un score di 64 (-7) colpi. Alle spalle dello statunitense c’è il connazionale Kevin Roy, secondo con 65 (-7) colpi, mentre occupano la terza posizione con 66 (-5) il canadese Adam Svensson, il cinese Carl Yuan e un altro statunitense Peter Malnati. Non particolarmente soddisfacente ilround a Palm Harbor di Francesco, unico azzurro al via, che all’Innisbrook Resort è 48° con 70 (-1). Per lui cinque birdie, ma anche quattro bogey. Per quanto riguarda gli altri big, a ridosso della top 10 gli americani Xander Schauffele e Justin Thomas, tredicesimi con 68 (-3). Lontanissima la difesa del titolo infine ...

