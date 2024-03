Gli Stati Uniti fanno causa ad Apple | Ha violato le norme antitrust

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Glihanno citato in giudizio, accusandola di avere utilizzato il proprio potere nel settore degli smartphone per reprimere la concorrenza dei rivali e limitare la scelta dei consumatori. L’ultima bordata dell’amministrazione di Joe Biden contro i colossi del Big Tech si è immediatamente abbattuta sul titolo di, che a Wall Street ha perso oltre il 4%. La mossa arriva proprio mentredeve affrontare la pressione di regolatori, tribunali e rivali di tutto il mondo sul modo in cui gestisce l’iPhone, mettendo a rischio 85 miliardi di dollari di ricavi dai servizi. Lastorica, intentata ieri presso la corte federale del New Jersey dal ministero della Giustizia, insieme a un gruppo bipartisan di 16 procuratori statali e distrettuali, accusa il gruppo ...