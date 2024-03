Gli slip di Calvin Klein a metà prezzo su Amazon sono probabilmente il top delle Offerte di Primavera 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Questo è davvero il momento perfetto se ancora non hai un paio di. E se invece già ce l'hai, lo è comunque. Perché quando abbiamo trovato glidisuabbiamo capito subito di essere davanti a unaditop, da non perdere per nessuno motivo. Tra poco si avvicina il cambio di stagione, si lavano e archiviano i maglioni di cashmere, si lucidano scarpe e sneaker. Ma abbiamo pensato a fare decluttering del cassetto della biancheria?e boxer rappresentano i pilastri del nostro comfort più intimo. Meglio dunque approfittare della selezione die boxer...