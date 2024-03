“Gli islamici vogliono sottometterci” | anche la sindaca leghista di Monfalcone ha scritto un libro Sarà presentato al festival della città

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nemmeno il più bravo degli agenti editoriali avrebbe potuto trovare una coincidenza così perfetta. A Roma il Consiglio di Stato ha deciso che glidihanno diritto di pregare, che la pratica religiosa è un diritto irrinunciabile e che il Comune deve avviare un tavolo per concordare sedi adeguate e rispettose dove la comunità musulmana (un terzopopolazione) possa celebrare il Ramadan. I giudici hanno così messo con le spalle al muro la riottosaAnna Maria Cisint, che ha fatto chiudere due moschee e non sembra disposta a trattare,perché è impegnata, in chiave personale ma perfettamente allineata con il segretario Matteo Salvini, in una crociata a difesa dell’Occidente che potrebbe portarla in Parlamento Europeo. Poche ore dopo, con la ...

