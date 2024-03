Gli esperti lanciano l’allarme | “In arrivo una pandemia più pesante del Covid”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 22 marzo 2024)degli: “Inunapiùdel” Non è questione di se ma di quando: ne sono convinti gliche hanno lanciatosull’di una nuovaben piùdel. Da Fabrizio Pregliasco a Ilaria Capua fino a Federico Perno: tutti e tre sono convinti, come rivelano a La Repubblica, che il pericolo sia dietro l’angolo. Anche il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che “è una questione di quando e non di se”. E ancora: “Se lo diciamo non è per creare il panico, ma per prepararsi. Il tempo di prepararsi alla nuovaè adesso, non quando arriva. Potrebbe essere causata ...