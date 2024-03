Giustizia | Consulta | appropriazione indebita | illegittima pena minima di 2 anni di reclusione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Il brusco innalzamento dellaper l', portata da quindici giorni a duedidalla legge n. 3 del 2019, è sprovvisto di qualsiasi plausibile giustificazione ed è, già per questa ragione, costituzionalmente illegittimo. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 46, depositata oggi, che ha accolto una questione sollevata dal Tribunale di Firenze, di fronte al quale pendeva un processo perdel valore di 200 euro, commessa da un agente immobilitare che aveva restituito soltanto in parte al proprio cliente la somma ricevuta a titolo di cauzione per un contratto di locazione, poi non conclusosi. La Corte ha rammentato che il legislatore gode di ...